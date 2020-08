Mauritius: emergenza ambientale per 'marea nera'

Stato di emergenza ambientale a Mauritius, a causa di una 'marea nera' provocata da una perdita da una petroliera incagliata. Il mare agitato ha infatti vanificato gli sforzi per fermare la perdita. Appello alla Francia per assistenza urgente, e Macron annuncia l'invio di squadre e materiale. La petroliera, di una società giapponese, si era incagliata il 25 luglio senza conseguenze per l'equipaggio, fatto evacuare.