GUERRA Maxi attacco di droni sulla regione di Mosca: tre feriti, fra questi una bimba di 10 anni

Maxi attacco di droni sulla regione di Mosca: tre feriti, fra questi una bimba di 10 anni.

Sono stati circa 620 i droni lanciati, la notte scorsa, in direzione della regione di Mosca. Di questi, almeno 180 sarebbero stati intercettati e distrutti. A riferirlo è stato il sindaco di Mosca, Sergey Sobyanin, che ha spiegato: "I servizi di emergenza stanno lavorando sui luoghi in cui sono caduti i detriti".

La caduta dei frammenti di uno dei droni ha provocato danni a Kolomna, nella regione di Mosca: coinvolti un ufficio anagrafe, un negozio e le finestre di un edificio residenziale. A darne notizia è stato il governatore Andrey Vorobyov attraverso il proprio canale Telegram. "Un padiglione commerciale vicino al centro commerciale Globus - ha scritto - ha preso fuoco dopo la caduta di detriti di un drone. Anche l'ufficio anagrafe, un negozio e le finestre di un edificio residenziale in piazza Sovetskaya sono stati danneggiati".

Il bilancio è di tre persone ferite, tra cui una bambina di 10 anni. Vorobyov ha così riferito: "Nel distretto di Ramenskoye, una bambina di 10 anni è rimasta ferita dopo che un drone è caduto su un'abitazione. Ha riportato una ferita da scheggia alla mano ed è stata ricoverata in ospedale. Nel distretto di Bogorodsky, una donna ha avuto bisogno di cure mediche dopo essere stata ferita da detriti di un drone caduto. Un uomo di 27 anni è rimasto ferito a Kolomna", ha scritto sul suo canale Max.

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