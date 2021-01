Media: l'invito del Papa "Raccontare la vita vera, incontrando le persone. No all’informazione fotocopia"

Nel Messaggio per la 55ma Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali sul tema “Vieni e vedi. Comunicare incontrando le persone dove e come sono”, Papa Francesco mette in guardia dal rischio di un’informazione sempre uguale, esortando ad andare “laddove nessuno va” e non raccontare la pandemia solo con gli occhi del mondo più ricco.





Forte l’attenzione sui rischi di finire in una comunicazione preconfezionata e sempre uguale, “senza uscire mai per strada" per incontrare le persone e verificare. E, in particolare, nel contesto della pandemia il Papa esorta a raccontare anche le vicende delle popolazioni più povere. Fuori dalla presunzione del “già saputo”. Il pontefice mette in guardia dal rischio di un appiattimento in “giornali fotocopia” o “in notiziari tv e radio e siti web sostanzialmente uguali”. Cioè un’informazione costruita nelle redazioni, davanti al computer”, “senza più ‘consumare le suole delle scarpe’”. Poi si sofferma sulle insidie e opportunità del web: “Tutti – afferma Francesco – possiamo diventare testimoni di eventi che altrimenti sarebbero trascurati dai media tradizionali” ma ribadisce il rischio di una comunicazione social “priva di verifiche”: non solo le notizie ma anche le immagini sono facilmente manipolabili, a volte “anche solo per banale narcisismo”. da qui l'esortazione a raccontare la Verità. Poi Il grazie ai giornalisti che raccontano guerre dimenticate.



Per concludere con la sfida che ci attende, “quella – osserva Francesco – di comunicare incontrando le persone dove e come sono”, come ricorda il tema stesso del Messaggio.