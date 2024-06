Media sauditi, Hamas respinge accordo sul cessate il fuoco. 37 morti dopo attacco Idf in una scuola Unrwa

Secondo media sauditi, ripresi dal Times of Israel, Hamas avrebbe respinto l'accordo per il cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi israeliani a Gaza. Nella notte l'esercito israeliano ha attaccato una scuola dell'Unrwa che ospitava sfollati a Nuseirat, nella Striscia di Gaza centrale, e che secondo i militari israeliani era usata come rifugio da Hamas. Fonti ospedaliere di Gaza parlano di 37 morti. Secondo l'Idf, nel sito 'operavano terroristi che hanno preso parte all'attacco omicida del 7 ottobre alle comunità israeliane'. Il governo di Madrid intanto si unisce al processo aperto dal Tribunale internazionale di Giustizia avviato dal Sudafrica contro Israele.

