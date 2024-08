GAZA Media: 'Sì di Israele a tregue temporanee per facilitare vaccinazione antipolio'

Israele ha approvato tregue umanitarie temporanee nella Striscia di Gaza per facilitare la vaccinazione contro la poliomielite per la popolazione locale, ha riferito Channel 13. Nella notte tra martedì e mercoledì imponente operazione dell'esercito israeliano in Cisgiordania. Villaggi evacuati, circondato l'ospedale di Jenin, minacciata l'irruzione alla ricerca di miliziani di Hamas.

L'obiettivo è colpire la rete terroristica che ha pianificato e diretto il fallito attentato della scorsa settimana a Tel Aviv. Tensione con l'Anp, che parla di una 'escalation terribile e pericolosa'. Scontri con l'ala armata di Fatah. Hamas chiede la ripresa degli attentati suicidi. Per l'Alto Commissariato dell'Onu per i diritti umani, l'operazione 'viola il diritto internazionale'.

Secondo fonti di intelligence israeliane, citate dal sito di Jewish Chronicle, il leader di Hamas Sinwar si è circondato di 22 ostaggi vivi ed ammanettati e li usa nei tunnel come scudi umani per proteggersi da un attacco da parte di Israele.

