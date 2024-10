Media Usa: Israele pronto a rispondere all'Iran. Teheran: "Pronti a qualsiasi scenario"

Sale a 16 morti e 52 feriti il bilancio degli attacchi israeliani su una città nel sud del Libano, secondo le istituzioni locali. Proprio nelle scorse ore l'annuncio della distruzione della cosiddetta 'fossa di Hezbollah': il centro della gestione dei combattimenti nella parte meridionale del Paese.

Nel frattempo, la Cnn rende noto che lo Stato ebraico sarebbe pronto a rispondere all'attacco dell'Iran. Il premier Netanyahu avrebbe assicurato che saranno colpiti solo obiettivi militari e non impianti petroliferi o nucleari. Dal canto suo, Teheran giudica improbabili raid su siti atomici, ma si dice pronta a "qualsiasi scenario". I Paesi del Golfo, occupati in un vertice con i Paesi Ue, chiedono di rilanciare il processo di pace in Medio Oriente, per una Palestina indipendente: raggiunta l'intesa per una dichiarazione congiunta.