Medio Oriente: a Doha iniziati i colloqui per il cessate il fuoco a Gaza Il Papa: "Il conflitto non si allarghi, liberare gli ostaggi"

Il Papa: "Il conflitto non si allarghi, liberare gli ostaggi"

A Doha iniziati i colloqui per un accodo per il cessate il fuoco a Gaza e il rilascio degli ostaggi. Hamas fa sapere che sono stati superati i 40 mila morti. Abu Mazen annuncia che andrà a Gaza. Le forze armate israeliane hanno ordinato ai civili palestinesi di evacuare Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza, dopo una serie di attacchi missilistici provenienti da quell'area, scrive il Times of Israel. E in attesa degli esiti del vertice di Doha, manifestanti israeliani che chiedono priorità il rilascio degli ostaggi nelle mani di Hamas sono scesi in piazza in mattinata a Gerusalemme e a Tel Aviv. Papa Francesco all'Angelus torna a parlare della "gravissima situazione umanitaria a Gaza, chiedo ancora una volta che si cessi il fuoco su tutti i fronti, che si liberino gli ostaggi e si aiuti la popolazione stremata" .

