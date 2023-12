Medio Oriente: alta tensione nel Mar Rosso. Raid USA su imbarcazioni houthi

Resta fortissima la pressione israeliana su Gaza, con l'obiettivo di eradicare – con ogni mezzo – la presenza dei gruppi armati. I media arabi parlano di 12 morti in un bombardamento su un edificio residenziale di Zawaida. Annunciata da Tsahal l'uccisione di uno dei fondatori dell'ala militare di Hamas. Mentre l'agenzia ONU per i palestinesi sottolinea come almeno il 40% della popolazione della Striscia sia a rischio di carestia.

Alta tensione intanto nel Mar Rosso. Un cacciatorpediniere statunitense avrebbe abbattuto due missili lanciati dagli Houthi. Segnalato anche l'affondamento di 3 imbarcazioni dei ribelli yemeniti, che in precedenza avrebbero attaccato una portacontainer. 10 miliziani, a quanto pare, sono rimasti uccisi. Il colosso della logistica Maersk ha annunciato la sospensione – per 48 ore - del passaggio delle sue navi attraverso lo stretto di Bab al-Mandab.

