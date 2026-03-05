Medio Oriente, arrivati in Oman i sammarinesi che hanno chiesto il rimpatrio

Tutti i cittadini sammarinesi che hanno chiesto assistenza alla Segreteria Esteri per lasciare i Paesi del Golfo dopo l’escalation in Medio Oriente sono ora fuori dalle aree colpite e in attesa del rientro in Repubblica. Lo comunica Palazzo Begni con una nota. Trenta in totale i concittadini che hanno segnalato la loro presenza nelle aree interessate al Dipartimento Esteri, 25 dei quali negli Emirati Arabi. Sei di loro hanno chiesto di rimpatriare nel più breve tempo possibile e sono stati trasferiti via terra da Dubai verso l’Oman: già arrivati nella capitale Mascate, ripartiranno venerdì in aereo per raggiungere San Marino facendo scalo a Istanbul. L’arrivo è previsto all’aeroporto di Bologna per sabato mattina. Cinque altri cittadini in totale hanno invece provveduto al rientro di propria iniziativa.

La Segreteria mantiene contatti costanti ed è pronta a fornire assistenza, in caso di richiesta, agli altri 19 sammarinesi che si trovano tutt’ora negli Emirati. Ma anche a chi è in Paesi terzi e ha subìto la cancellazione del proprio scalo nei Paesi del Golfo: ricevute segnalazioni da Thailandia, Vietnam, Sri Lanka, Maldive e Seychelles.

Il conflitto, intanto, si allarga anche all’Azerbaigian. Il governo di Baku ha detto che l'aeroporto nell’exclave di Nakhchivan è stato colpito da droni iraniani e nel pomeriggio ha chiuso lo spazio aereo sul sud del Paese dopo aver rilevato la presenza di altri quattro veicoli senza pilota. Teheran ha negato di essere responsabile dell’attacco: “Non prendiamo di mira i Paesi vicini”. Mentre le vittime in Iran dall’inizio della guerra avrebbero superato quota 1.200, secondo il Washington Post, il presidente americano Donald Trump sarebbe pronto a fornire supporto aereo a un’operazione di terra dei curdi anti-regime. Il leader della Casa Bianca ha chiesto di essere coinvolto nella scelta del successore di Khamenei come guida suprema, definendo “inaccettabile” l’ipotesi del figlio dell’ayatollah.







