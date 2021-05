Medio Oriente: centinaia razzi su Israele, raid su Striscia di Gaza

Ormai è guerra tra Israele e Hamas. Il movimento islamista e la Jihad stanno lanciando centinaio di razzi su Tel Aviv e altre città israeliane, con lo Stato ebraico che risponde con raid aerei sulla Striscia. Preso di mira anche l'aeroporto Ben Gurion. Stamani già 3 i morti in Israele e 4 quelli in territorio palestinese. In Cisgiordania un palestinese è morto in scontri con la polizia. Oggi previsto un vertice urgente del Consiglio di sicurezza dell'Onu.

