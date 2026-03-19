LA GUERRA Medio Oriente, coalizione a sei per la sicurezza nello stretto di Hormuz Tra i Paesi firmatari anche l'Italia. Tajani: "Documento politico, non militare"

Una coalizione a sei, per tornare a garantire la navigazione commerciale nello stretto di Hormuz, il cruciale snodo petrolifero parzialmente chiuso dall’Iran. Regno Unito, Italia, Francia, Germania, Olanda e Giappone: questi i Paesi che si sono dichiarati pronti a contribuire al piano redigendo una dichiarazione congiunta. Ma il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani ha precisato che si tratta di un documento politico e non militare, e in ogni caso, affermano fonti della Difesa, una missione nello Stretto potrebbe avvenire solo sotto l’egida dell’Onu. La risposta di Teheran è stata di netta chiusura: chiunque aiuti gli Stati Uniti a rompere il blocco navale su Hormuz, ha detto il ministro degli esteri Araghchi, sarà considerato complice dell’aggressione.

L’incertezza sulle forniture energetiche globali, cresciuta dopo l’attacco israeliano sul giacimento di gas iraniano di South Pars e la successiva rappresaglia di Teheran, ha portato il prezzo del petrolio Brent a raggiungere il massimo di giornata a 119 dollari al barile prima di virare al ribasso ma comunque oltre i 100 dollari. Le borse europee hanno chiuso in forte rosso, bruciando oltre 420 miliardi di euro di capitalizzazione. Il presidente americano Donald Trump è tornato a criticare gli alleati della Nato per il poco impegno nella difesa di Hormuz affermando che, anche se ora sono più concilianti, è comunque troppo tardi. Ha anche escluso di voler inviare soldati di terra in Medio Oriente.

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