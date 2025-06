Medio Oriente, Friedman su Usa-Iran: "Accordi possibili, ma l’uranio arricchito resta"

Mentre è caos sul cessate il fuoco tra Israele e Iran, con violazioni da una parte e dall'altra - con la conseguente ira di Trump che stanotte ha annunciato l'intesa -, c'è attesa per il vertice della Nato a L'Aja.



"Credo che per il momento può essere che l'Iran è talmente battuto che cercherà di trattare qualche cosa - commenta Alan Friedman, giornalista -. Credo che la situazione in Teheran è di un grande indebolimento e Trump cercherà di portare avanti qualche accordo. Ciò non vuol dire che gli iraniani non hanno 400 kg di uranio arricchito che hanno messo da parte prima del bombardamento del sito nucleare Fordow. Sembra, secondo la CIA e secondo altri servizi, che ci sono questi 400 kg di uranio già arricchito di cui l'Iran dispone. Poi trovarli sarà più difficile".

"La mia preoccupazione stasera - continua Friedman - non è tanto sul cessato del fuoco tra l'Iran e l'Israele, ma quanto gli europei riusciranno al vertice Nato a convincere Trump di fare qualcosa contro Vladimir Putin, che continua a bombardare l'Ucraina".



Nel video l'intervista ad Alan Friedman, giornalista

