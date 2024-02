RAID Medio Oriente: gli Usa non si fermano, colpiti i ribelli Houthi in Yemen

Medio Oriente: gli Usa non si fermano, colpiti i ribelli Houthi in Yemen.

Non si fermano i raid statunitensi e britannici nello Yemen contro le milizie filoiraniane degli Houthi. Nella notte gli Usa hanno colpito un missile che i ribelli si preparavano a lanciare contro navi e mercantili nel Mar Rosso. Altri sei missili antinave erano stati colpiti in precedenza, ha riferito il Comando centrale americano. Nuova condanna da parte dell'Iran, che mette in guardia: questi attacchi, dice Teheran, aumentano il caos nella regione, vìolano la sovranità yemenita e minacciano la pace e la sicurezza internazionale.

