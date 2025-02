Medio Oriente: Hamas rilascia i primi due ostaggi

Hamas ha rilasciato i primi due ostaggi, Tal Shoham e Avera Mengistu, che sono stati mostrati su un palco a Rafah e poi trasferiti alla Croce Rossa per essere consegnati alle forze israeliane. Mengistu, detenuto per oltre dieci anni, è l’ostaggio israeliano più a lungo trattenuto, mentre Shoham, rapito durante una visita al kibbutz Beeri, rappresenta un caso emblematico della crisi. Nel frattempo, Hamas ha annunciato la volontà di procedere con uno scambio globale, proponendo il rilascio di 602 detenuti in cambio di sei ostaggi, nell’ambito di un accordo volto a un cessate il fuoco permanente e al ritiro dell’IDF da Gaza. La tensione nella regione si aggrava ulteriormente con la conferma della morte di Shiri Bibas, identificata dagli esperti legali e comunicata dal kibbutz Nir Oz, aggiungendo un ulteriore tassello doloroso a un quadro già complesso.