IL CONFLITTO Medio Oriente, Idf: "Non siamo in tregua con Hezbollah ma in stato di guerra" Trump critica l'Iran per la gestione dello Stretto di Hormuz. Islamabad blindata in vista dei colloqui di pace

Anche dopo l’annuncio del premier israeliano Netanyahu di voler avviare negoziati con il Libano, lo Stato Ebraico ed Hezbollah hanno continuato i bombardamenti reciproci nella notte. Le milizie sciite hanno lanciato un missile contro la città portuale di Ashdod, l’Idf ha colpito una decina di postazioni militari nel Paese dei Cedri. Durante un sopralluogo nel Libano meridionale, il capo di Stato maggiore dell’esercito israeliano ha detto: “Non siamo in un cessate il fuoco con Hezbollah, ma in stato di guerra”.

I riflettori della comunità internazionale sono però in Pakistan, su una Islamabad blindata in vista dei colloqui di pace tra Stati Uniti e Iran. Diecimila gli agenti in campo, disposta una zona rossa accessibile solo alle delegazioni autorizzate. Secondo il Wall Street Journal sarebbe già arrivata quella iraniana, guidata dal ministro degli Esteri Abbas Araghchi, anche se i media della Repubblica Islamica smentiscono. Sarà invece il vicepresidente JD Vance a presiedere il team negoziale statunitense.

Il presidente americano Donald Trump nella notte ha criticato duramente l’Iran per le restrizioni ancora imposte al transito petrolifero nello Stretto di Hormuz: “Sta gestendo la situazione in modo pessimo e disonorevole”, ha affermato, “questo non è l’accordo che abbiamo”. Ieri la prima petroliera non iraniana ha attraversato il tratto di mare, diretta verso l’India, ma la Repubblica Islamica avrebbe fissato in un massimo di 15 le navi autorizzate ogni giorno a percorrere lo Stretto.

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