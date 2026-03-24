Medio Oriente, Iran denuncia nuovi raid su infrastrutture energetiche

Nuovi raid congiunti di Stati Uniti e Israele sulle infrastrutture energetiche iraniane nonostante l’annuncio del presidente americano Trump di averli sospesi per cinque giorni: è la denuncia di Teheran, che continua a negare l’esistenza dell’accordo in 15 punti con Washington per porre fine alle ostilità che il leader della Casa Bianca aveva detto di aver raggiunto.

La Repubblica Islamica ha lanciato nelle ultime ore sette bombardamenti che hanno colpito diverse aree di Israele. Tra gli ordigni impiegati ci sarebbe anche una bomba a grappolo e un missile con una testata da 100 kg, caduto nel cuore di Tel Aviv. In risposta, le forze dello Stato Ebraico hanno dato via a una controffensiva immediata bombardando la capitale iraniana e colpendo infrastrutture nell’Ovest del Paese. Secondo quanto riporta il Wall Street Journal, anche i Paesi del Golfo starebbero valutando di unirsi alla lotta contro l’Iran, inasprendo le loro posizioni in seguito ai continui attacchi che hanno sconvolto le loro economie.

Intanto, il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa è tornato a criticare le azioni degli Stati Uniti che, afferma, “hanno scatenato una guerra nel nostro vicinato senza fornire alcuna informazione preventiva agli alleati europei e la stanno portando avanti senza curarsi della nostra sicurezza”.









