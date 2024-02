GUERRA Medio oriente, Israele: "Bisogna eliminare battaglioni di Hamas a Rafah" Vicino al confine quasi due milioni di palestinesi in fuga. Rafforzata la protezione dell'area da parte dell'Egitto

Attenzione puntata su Rafah in Medio oriente, al confine tra Striscia di Gaza ed Egitto, zona ora nel mirino dell'esercito israeliano. Il premier Netanyahu ha affermato che "non è possibile raggiungere gli obiettivi della guerra per l'eliminazione di Hamas e al tempo stesso lasciare quattro suoi battaglioni" nell'area. Serve un doppio piano, per Netanyahu: uno per eliminare Hamas e l'altro per l'evacuazione dei civili. Israele ha ordinato di preparare lo sgombero degli abitanti. Forze di sicurezza egiziane, rendono noto fonti locali, sono arrivate al valico per proteggere il confine dove sono ammassati quasi due milioni di palestinesi spinti a sud dai bombardamenti. Poche ore fa l'avvertimento degli Stati Uniti: "attaccare Rafah sarebbe disastroso".

