Medio Oriente, Israele colpisce Teheran e Beirut: escalation mentre Trump resta isolato su Hormuz

Nuova escalation in Medio Oriente, con attacchi simultanei di Israele su Teheran e Beirut mentre cresce l’isolamento degli Stati Uniti sulla crisi nello stretto di Hormuz. L’esercito israeliano ha annunciato un’ampia ondata di raid contro “infrastrutture del regime iraniano” nella capitale iraniana e, nello stesso momento, contro obiettivi di Hezbollah in Libano. Secondo media locali, tre quartieri della periferia sud di Beirut sono stati bombardati, con raid su aree residenziali e città meridionali.

Il conflitto continua a provocare un bilancio pesante: i bombardamenti israeliani in Libano avrebbero già causato almeno 886 morti e oltre un milione di sfollati. Nelle ultime ore sono iniziate anche nuove operazioni di terra nel sud del Paese.

Intanto, resta alta la tensione regionale: ad Abu Dhabi un cittadino pakistano è morto a causa delle schegge di un missile intercettato dai sistemi di difesa aerea. I Guardiani della rivoluzione iraniani hanno minacciato attacchi contro sedi di aziende statunitensi in Medio Oriente, molte delle quali stanno già evacuando.

Sul piano politico, il presidente Usa Donald Trump non ha ottenuto il sostegno degli alleati alla proposta di inviare navi militari nello stretto di Hormuz, bloccato dall’Iran. L’Unione Europea rafforzerà invece la missione Aspides nel Mar Rosso, escludendo però un intervento diretto nello stretto. Anche l’Italia, con la premier Giorgia Meloni, mantiene una linea prudente per evitare un coinvolgimento diretto nel conflitto.

Nonostante le tensioni, il prezzo del petrolio registra un lieve calo, mentre l’Agenzia internazionale dell’Energia assicura la disponibilità di ampie riserve per far fronte a eventuali crisi.







