ESTERI Medio Oriente, Israele continua i bombardamenti sul Libano. Iran: "Violato il cessate il fuoco" Questo potrebbe compromettere l'equilibrio trovato, con il rischio di far saltare le trattative. Anche se Trump rassicura: i colloqui di pace in Pakistan "molto presto"

L’accordo tra Stati Uniti e Iran per una tregua di due settimane non ferma gli attacchi israeliani contro Beirut.

Secondo il premier Netanyahu, il cessate il fuoco non si estenderebbe al Libano, dove nelle ultime ore sono stati colpiti diversi quartieri anche in zone densamente popolate, provocando centinaia di morti, con quella che Israele ha definito “l’operazione più massiccia da inizio guerra”.

L'Idf ha dichiarato di aver bombardato circa 100 centri di comando di Hezbollah e altre infrastrutture militari a Beirut, nella valle della Beqaa e nel Libano meridionale, con l'impiego di 50 caccia che hanno sganciato circa 160 bombe in soli 10 minuti.

L'Iran ha sottolineato come, in questo modo, Tel Aviv abbia violato il cessate il fuoco, e ha risposto con il blocco del passaggio delle petroliere nello stretto di Hormuz, e inoltre, ha affermato di star preparando operazioni contro le posizioni militari in Israele.

Gli Stati Uniti, tuttavia, affermano che l'accordo con Teheran non riguarda il Libano, avallando la posizione di Israele.

Questo potrebbe compromettere gravemente l'equilibrio tra USA e Iran, con il rischio di far saltare le trattative in programma da venerdì in poi. Anche se il presidente Donald Trump ha confermato per ora che i colloqui di pace in Pakistan si terranno "molto presto". Trump ha dichiarato che "ci saranno Jared Kushner e Steve Witkoff", mentre è in dubbio la partecipazione del vicepresidente Vance. "J.D è in forse. C'è una questione di sicurezza, di protezione", ha aggiunto.

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