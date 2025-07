Medio Oriente: Israele e USA ritirano il team di negoziatori dal QATAR

L'inviato speciale della Casa Bianca per il Medio Oriente, Steve Witkoff, ha annunciato l'interruzione dei colloqui in Qatar per il cessate il fuoco a Gaza, dichiarando che "Hamas non agisce in buona fede". Witkoff ha detto che l'ultima risposta data "mostra una mancanza di volontà di raggiungere il cessate il fuoco". L'inviato di Donald Trump ha inoltre dichiarato che gli Stati Uniti "prenderanno in considerazione opzioni alternative" per riportare a casa gli ostaggi israeliani.

Il ritiro dai negoziati di Doha segue quello di Israele, annunciato oggi pomeriggio dal premier Benjamin Netanyahu. "Se Hamas scambia la nostra disponibilità a raggiungere un accordo per debolezza, per un'opportunità di imporre termini di resa che metterebbero a rischio Israele, si sbaglia di grosso", il commento.

In giornata, hanno fatto molto discutere le parole del ministro israeliano Amihai Ben-Eliyahu, di ultradestra: “Tutta Gaza sarà ebraica, il governo sta spingendo affinché venga cancellata. Grazie a Dio, stiamo estirpando questo male. Stiamo spingendo la popolazione che si è istruita sul Mein Kampf”.