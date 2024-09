GUERRA Medio oriente: Israele si ritira da Jenin in Cisgiordania, nuovi raid su Gaza e sud Libano

Le forze di Tel Aviv si ritirano all'alba da Jenin, in Cisgiordania, al termine di un operazione antiterrorismo durata 10 giorni, la più lunga mai condotta nell'area. A renderlo noto l'agenzia di stampa palestinese Wafa che parla dell'uccisione di 21 palestinesi. La zona sarebbe sede di gruppi terroristici.

Durante le azioni militari è stato ucciso il comandante di Hamas, Vasam Hazem. Dal 7 ottobre a oggi, le truppe dello Stato ebraico in Cisgiordania hanno arrestato circa 5mila palestinesi ricercati, tra cui più di 2mila individui affiliati ad Hamas. Nel frattempo, le forze israeliane continuano a colpire nella Striscia di Gaza (almeno nove i morti e 10 i feriti, insieme a due vittime in due campi profughi). Tel Aviv mette in chiaro che le truppe continueranno l'operazione fino al raggiungimento degli obiettivi.

Bombardamenti anche nel sud del Libano: colpiti siti di Hezbollah. Lo scontro non si placa, tanto che gli Stati Uniti esortano Israele e Hamas a finalizzare un cessate il fuoco, rimarcando che il 90 per cento dell'accordo sulla tregua è già pronto.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: