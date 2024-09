È allarme in Cisgiordania. Previsto un attacco come il 7 ottobre, secondo fonti israeliane che hanno fatto sapere di temere una possibile azione diffusa in uno degli insediamenti o, direttamente, all'interno di Israele. E accusano l'Iran di trasferire armi e denaro in Cisgiordania e di voler trasformare la regione in un "campo di battaglia". L'attenzione maggiore, al momento, è verso il nord della Cisgiordania.