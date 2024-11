Medio Oriente, l'appello di Borrell: "Cessate il fuoco è unica via da percorrere"

Nuovo appello per il cessate il fuoco in Medio Oriente, questa volta da parte dell'alto rappresentante dell'Ue, Josep Borrell, per il quale questa è la "sola via da percorrere". Borrell da Beirut, in Libano, esorta a dare piena attuazione alla risoluzione delle Nazioni Unite e sottolinea che gli attacchi all'Unifil "sono inaccettabili".

Da mezzanotte lanciati almeno 150 razzi verso Israele. Continuo il suono delle sirene d'allarme. Hezbollah afferma di aver preso di mira un "obiettivo militare" a Tel Aviv e una base navale del sud. Nel frattempo, il premier israeliano Netanyahu ribadisce che Israele farà giustizia su chi ha ucciso il rabbino Zvi Kogan negli Emirati Arabi Uniti.