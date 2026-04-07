LA GUERRA Medio Oriente, l'appello di Teheran: "Catene umane attorno alle centrali elettriche" Poche ore alla scadenza dell'ultimatum di Trump all'Iran: "Accordo o sarete distrutti in una notte". Sparatoria nei pressi del Consolato israeliano di Istanbul, uccisi due degli aggressori

Poche ore alla scadenza dell’ultimatum del presidente americano Donald Trump all’Iran per accettare un accordo o venire “distrutto in una notte”. Un funzionario del regime degli ayatollah ha lanciato un appello televisivo a giovani, atleti, artisti e studenti per formare catene umane attorno alle centrali elettriche del Paese e proteggerle dagli attacchi minacciati dal leader della Casa Bianca. Parole, quelle di Trump sulla possibilità di colpire infrastrutture civili, stigmatizzate dalla Commissione Europea: simili azioni, afferma un portavoce, sono considerate “estremamente pericolose” e rischiano di avere ripercussioni su milioni di persone in Medio Oriente e di provocare un’ulteriore escalation.

I negoziati per porre fine alla guerra “si stanno avvicinando a una fase critica e delicata”, ha detto l’ambasciatore iraniano in Pakistan: sarebbero cinque i capi di Stato al lavoro per la mediazione, secondo i media di Teheran. Ma sul campo proseguono gli attacchi di Stati Uniti e Israele, che nelle ultime ore avrebbero provocato almeno 18 morti e la distruzione di una sinagoga nel centro della capitale.

In Turchia, sparatoria nei pressi del Consolato israeliano di Istanbul: tre persone vestite in abiti mimetici avrebbero aperto il fuoco contro gli agenti vicino all’edificio. Due di loro sono stati uccisi, uno catturato. Cresce ancora, intanto, l’incertezza sulla salute della Guida Suprema iraniana Mojtaba Khamenei: stando a un report degli 007 statunitensi e israeliani, citato dal Times, il nuovo leader della Repubblica Islamica sarebbe attualmente in stato di incoscienza e starebbe ricevendo cure mediche nella città di Qom: le sue condizioni non gli permetterebbero di partecipare ad alcun processo decisionale del regime.

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