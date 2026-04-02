Medio Oriente, minacce tra Usa e Iran: listini in discesa e greggio in rialzo

In un discorso alla nazione di 19 minuti, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che la guerra in Iran è “vicina al completamento”, annunciando un possibile aumento dei bombardamenti nelle prossime due o tre settimane contro infrastrutture elettriche e petrolifere se Teheran non accetterà le condizioni di Washington, e ha usato termini piuttosto forti: “Colpiremo l'Iran così duramente da farlo tornare all'età della pietra”.

Dopo un iniziale ottimismo dei mercati con petrolio in calo e borse in rialzo, la situazione si è rapidamente invertita con listini in discesa e greggio sopra i 105 dollari al barile a causa della reazione iraniana. Teheran minaccia attacchi “devastanti” contro Usa e Israele e lancia missili verso il territorio israeliano.

Tuttavia il presidente iraniano Masoud Pezeshkian, pur negando negoziati diretti, apre al dialogo con una lettera. Londra riunisce una coalizione di 35 Paesi sullo stretto di Hormuz e la Cina chiede la fine immediata delle ostilità, appello condiviso anche dal Papa che parla di “ora oscura”, mentre Israele annuncia l’uccisione di un comandante di Hezbollah nel sud del Libano e nuove misure drastiche nelle aree di confine.







