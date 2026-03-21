Medio Oriente, missili iraniani verso base nell'Oceano Indiano

Nuova escalation nella guerra in Medio Oriente. L'Iran ha lanciato due missili balistici a raggio intermedio contro l'isola di Diego Garcia nell’Oceano Indiano, sede di una base anglo-statunitense. I razzi non hanno centrato l’obiettivo, ma Teheran parla di un “passo significativo” nel conflitto contro Israele e Stati Uniti. Il fatto che sia stata presa di mira l’isola, a circa 3.800 chilometri dall’Iran, suggerisce che i missili iraniani abbiano una gittata maggiore rispetto ai duemila chilometri precedentemente dichiarati.

Mentre intanto Washington ha inviato altre tre navi e 2.500 marines in Medio Oriente e, secondo i media statunitensi, sarebbero in corso i preparativi per un’occupazione con truppe di terra dell’isola di Kharg, cruciale per il traffico petrolifero dell’Iran, la Repubblica Islamica denuncia un raid contro l’impianto nucleare di Natanz. Nell’attacco, riferisce l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica, non si sarebbe registrata alcuna perdita di materiale radioattivo.

Il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, stigmatizza la decisione del primo ministro britannico Keir Starmer di concedere l’uso delle basi del Regno Unito agli Stati Uniti per proteggere lo stretto di Hormuz: “Sta mettendo in pericolo le vite dei suoi cittadini”, scrive, “eserciteremo il nostro diritto all’autodifesa”. E dalla Russia, il presidente Vladimir Putin ha inviato auguri ai leader iraniani per il Capodanno persiano. Ha dichiarato che Mosca è un “amico leale” e un “partner affidabile” di Teheran, esprimendo fiducia nel fatto che i rapporti bilaterali tra i due Paesi continueranno a svilupparsi con successo.







