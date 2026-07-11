Medio Oriente, Mojtaba Khamenei minaccia: "Vendicheremo mio padre"

La tensione tra Stati Uniti e Iran torna a salire, mentre sullo sfondo resta l'incognita dei negoziati sul nucleare. A infiammare il clima sono le parole della nuova Guida suprema iraniana, Mojtaba Khamenei, che durante i funerali del padre ha promesso vendetta contro quelli che ha definito i responsabili della sua morte. "Vendicheremo il tuo sangue e quello di tutti i martiri", ha scritto in un messaggio diffuso dai media di Teheran. Intanto si rincorrono notizie contrastanti sul dialogo diplomatico. In un primo momento la CBS aveva parlato di un nuovo round di colloqui indiretti tra delegazioni statunitensi e iraniane in Oman, ma successivamente un funzionario del Qatar ha smentito la presenza americana a Muscat. Nella capitale omanita è arrivato invece il ministro degli Esteri iraniano. Il presidente Usa Trump, nel frattempo, ha chiesto a Teheran di mantenere aperto lo Stretto di Hormuz, snodo strategico per il commercio mondiale del petrolio, sostenendo che i contatti tra le parti proseguiranno nonostante la fine del cessate il fuoco. Sul fronte della sicurezza, Israele sostiene di aver scoperto un presunto piano iraniano per uccidere il presidente americano. Il Tycoon replica con parole durissime, affermando di aver lasciato istruzioni affinché, in caso di attentato, l'Iran venga colpito con una forza "mai vista". Restano quindi altissime le tensioni in Medio Oriente, mentre la diplomazia cerca ancora uno spazio per evitare una nuova escalation.

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