Medio Oriente, Pakistan si offre per ospitare i negoziati di pace

Il Pakistan è disponibile a ospitare i negoziati per porre fine alla guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran. A dichiararlo è stato il primo ministro di Islamabad, Shehbaz Sharif, in un messaggio condiviso sul suo social anche dal presidente americano Donald Trump. Ma a fare pressione sul leader della Casa Bianca per continuare il conflitto, si legge sul New York Times, ci sarebbe il principe ereditario saudita, Mohammed Bin Salman, che considererebbe la guerra un’opportunità storica di eliminare una minaccia esistenziale a lungo termine. E il Pentagono prevede di schierare altri tremila soldati in Medio Oriente per aprire a Trump la possibilità di diverse opzioni strategiche.

Da parte sua, anche Teheran continua a irrigidire la sua posizione negoziale, e alza la posta: le richieste del regime per un eventuale accordo di pace ora includono dei punti considerati “linee rosse” per Washington, compreso il controllo formale dello Stretto di Hormuz. L’Iran avrebbe già iniziato a imporre pedaggi fino a due milioni di dollari per il traffico commerciale nel cruciale snodo petrolifero.

Mentre intanto sul campo proseguono i raid reciproci tra Israele e Iran, le autorità della Repubblica Islamica hanno nominato il successore di Ali Larijani come segretario del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale: si tratta di Mohammad Bagher Zolghadr, comandante militare in pensione e figura di spicco dei Guardiani della Rivoluzione.







