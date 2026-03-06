LA GUERRA Medio Oriente: raid Israele sul Libano, mezzo milione gli sfollati Doha avverte: i Paesi del Golfo potrebbero fermare l'export di energia. Reuters: probabile che gli Usa siano responsabili dell'attacco alla scuola femminile in Iran

Ventisei attacchi in meno di 24 ore: l’aeronautica israeliana colpisce con potenti raid il quartiere Daiheh nel sud di Beirut, capitale del Libano. Prese di mira strutture di Hezbollah come un centro di comando e un hangar di droni. Gli sfollati nella popolazione civile, in movimento verso nord, sarebbero già quasi mezzo milione.

Sull’altro fronte, l’Iran ha lanciato nuovi bombardamenti su Tel Aviv e sul centro di Israele, oltre a un altro attacco con droni sulle basi americane in Kuwait. Il presidente Pezeshkian rivela che alcuni Paesi hanno avviato tentativi di mediazione ma avverte: “Non esiteremo a difendere la dignità e la sovranità della nostra nazione”.

Intanto il Qatar ammonisce: se la guerra dovesse proseguire, i Paesi del Golfo potrebbero fermare l’export di energia e far salire il prezzo del petrolio oltre i 150 dollari al barile. E l’agenzia Reuters riporta che gli investigatori statunitensi ritengono probabile che le forze americane siano responsabili dell’attacco alla scuola femminile iraniana di Minab di sabato scorso, in cui hanno perso la vita 150 bambine.

