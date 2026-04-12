Medio Oriente: tensione alta sullo Stretto di Hormuz

Dopo il fallimento dei colloqui tra Stati Uniti e Iran tenuti a Islamabad, la tensione torna a salire nello Stretto di Hormuz. Teheran avverte che senza un accordo definito “ragionevole” non cambierà la propria posizione, mentre Washington accusa l’Iran di aver respinto punti chiave delle trattative.

Il presidente Usa Trump annuncia un blocco navale immediato e ordina alla Marina di intercettare le navi che avrebbero versato “pedaggi” all'Iran, minacciando inoltre la distruzione di infrastrutture energetiche iraniane in mancanza di un accordo. Il vicepresidente JD Vance conferma lo stallo diplomatico mentre Londra e altri Paesi inviano dragamine nella regione. Sul fronte iraniano, i Pasdaran rafforzano la presenza militare costiera.

Alta tensione anche sul piano internazionale con nuove minacce di dazi Usa verso la Cina se invierà armi a Teheran. Intanto continuano i raid nel sud del Libano.

Da piazza San Pietro infine arriva l’appello del Papa per un cessate il fuoco e una soluzione pacifica dei conflitti.







