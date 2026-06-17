TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:03 Istanze in ritardo di 10 anni, imbarazzo e scuse del Segretario Fabbri 18:56 Polemica sui tassisti, Fabbri: "Non accettiamo colpe sistemiche, accertare responsabilità caso per caso" 18:44 Europei piccoli Stati: San Marino cede anche a Malta e la ritroverà in semifinale 18:26 Venezuela sotto le macerie, 164 morti e oltre 25.000 dispersi. Al sicuro i concittadini sammarinesi 17:38 Mattarella per gli 80 anni della Costituente: "La Repubblica è di tutti" 16:38 PDL famiglia tra richieste accolte e nodi ancora aperti 16:32 Olimpiadi, svolta storica: il Cio darà 10.000 dollari a ciascun atleta partecipante ai Giochi 14:19 A vent'anni dalla Convenzione ONU, Attiva-Mente si interroga su disabilità, libertà e progetto di vita 10:51 Esposto contro taxi e Ncc sammarinesi. Dal Titano: "Chi sbaglia penalizza tutta la categoria" 07:22 Terremoto in Venezuela, morti e feriti: La Guaira l’area più colpita
  1. Home
  2. News
  3. Mondo

Medio Oriente, tornano ad alzarsi i toni: Trump minaccia l'Iran

17 giu 2026
Donald Trump e Emmanuel Macron
Donald Trump e Emmanuel Macron

A due giorni dalla firma in Svizzera del memorandum d’intesa tra Stati Uniti e Iran, tornano le tensioni sul dossier nucleare. Dal vertice G7 di Evian, il presidente Usa Trump avverte Teheran che il documento sottoscritto non rappresenta un accordo definitivo: se l’Iran non rispetterà gli impegni, Washington è pronta a riprendere i bombardamenti. Il Tycoon definisce il G7 sui social come “un grande successo”, sostenendo che tutti i leader abbiano condiviso l’obiettivo di impedire alla Repubblica islamica di dotarsi dell’arma nucleare e di garantire la riapertura dello Stretto di Hormuz.

Sul fronte diplomatico, il ministro degli Esteri Tajani annuncia la riapertura venerdì dell’ambasciata italiana a Teheran. 60 giorni: è il tempo indicato dalla presidente del Consiglio Meloni per valutare un eventuale coinvolgimento italiano nella missione internazionale per la sicurezza di Hormuz. Qualsiasi decisione – assicura – verrà vagliata dal parlamento.

Nel G7 resta alta anche l’attenzione sulla guerra in Ucraina. Trump riferisce di colloqui positivi sia con Zelensky sia con Putin, ribadendo l’obiettivo di arrivare alla fine del conflitto. Nel frattempo il cancelliere tedesco Merz convoca per la prossima settimana a Berlino i partner europei del formato E5 per coordinare le prossime mosse in vista del vertice Nato.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Mondo