Medio Oriente, tornano ad alzarsi i toni: Trump minaccia l'Iran

Donald Trump e Emmanuel Macron

A due giorni dalla firma in Svizzera del memorandum d’intesa tra Stati Uniti e Iran, tornano le tensioni sul dossier nucleare. Dal vertice G7 di Evian, il presidente Usa Trump avverte Teheran che il documento sottoscritto non rappresenta un accordo definitivo: se l’Iran non rispetterà gli impegni, Washington è pronta a riprendere i bombardamenti. Il Tycoon definisce il G7 sui social come “un grande successo”, sostenendo che tutti i leader abbiano condiviso l’obiettivo di impedire alla Repubblica islamica di dotarsi dell’arma nucleare e di garantire la riapertura dello Stretto di Hormuz.

Sul fronte diplomatico, il ministro degli Esteri Tajani annuncia la riapertura venerdì dell’ambasciata italiana a Teheran. 60 giorni: è il tempo indicato dalla presidente del Consiglio Meloni per valutare un eventuale coinvolgimento italiano nella missione internazionale per la sicurezza di Hormuz. Qualsiasi decisione – assicura – verrà vagliata dal parlamento.

Nel G7 resta alta anche l’attenzione sulla guerra in Ucraina. Trump riferisce di colloqui positivi sia con Zelensky sia con Putin, ribadendo l’obiettivo di arrivare alla fine del conflitto. Nel frattempo il cancelliere tedesco Merz convoca per la prossima settimana a Berlino i partner europei del formato E5 per coordinare le prossime mosse in vista del vertice Nato.







