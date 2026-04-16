TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
17:52 Il Cosmos e il DS Castellazzi si separeranno a fine stagione 16:25 Imparare a informarsi: la 5°B di Domagnano in visita a San Marino RTV 15:30 Lutto nel mondo del calcio: morto l'ex portiere della Juventus Alexander Manninger 13:27 Furto alla Sanottica di Serravalle nella notte, sfondata la vetrina con un'auto 10:21 Il Segretario Beccari in Argentina, verso il rafforzamento delle relazioni bilaterali 10:14 Molti i fronti aperti in Consiglio 09:10 Forlì, Spada davanti al gip per quattro ore: “Sono innocente”
  1. Home
  2. News
  3. Mondo

Medio Oriente, Trump annuncia cessate il fuoco di 10 giorni in Libano

Resta alta la tensione in Iran. Hegseth: "Il regime scelga con saggezza, senza accordo di pace torneremo ad attaccare"

di Pierluigi Mandoi
16 apr 2026

“Teheran scelga con saggezza”: se non ci sarà un accordo di pace gli Stati Uniti torneranno ad attaccare. A dirlo è stato il capo del Pentagono, Pete Hegseth: il blocco dei porti iraniani, ha aggiunto, continuerà per tutto il tempo necessario, e Washington è pronta a bombardare le infrastrutture energetiche.

Non c’è ancora una data, però, per il prossimo round dei negoziati: il Pakistan sta provando ad accelerare affinché si svolga prima della fine della tregua, che dovrebbe scadere tra meno di una settimana. Il capo dell’esercito di Islamabad è andato a Teheran nel tentativo di rilanciare le trattative, ma restano distanze significative tra le parti soprattutto in merito al futuro del programma nucleare iraniano. Crescono invece le speranze per un’estensione del cessate il fuoco, tema oggetto di colloqui indiretti tra Washington e l'Iran in questi giorni.

La notizia più importante di giornata però riguarda il Libano: il presidente americano Donald Trump ha annunciato una tregua di dieci giorni a partire dalla tarda serata italiana. La fine dei combattimenti tra Israele ed Hezbollah era una una condizione posta dall’Iran per i negoziati con gli Stati Uniti. Nel suo post sul social Truth, il leader della Casa Bianca ha scritto che l’accordo è arrivato dopo conversazioni con il il premier israeliano Netanyahu e il presidente libanese Aoun, e ha rivendicato: “Sono stato onorato di aver posto fine a nove guerre in tutto il mondo, questa sarà la mia decima!




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Mondo