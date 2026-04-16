Medio Oriente, Trump annuncia cessate il fuoco di 10 giorni in Libano

“Teheran scelga con saggezza”: se non ci sarà un accordo di pace gli Stati Uniti torneranno ad attaccare. A dirlo è stato il capo del Pentagono, Pete Hegseth: il blocco dei porti iraniani, ha aggiunto, continuerà per tutto il tempo necessario, e Washington è pronta a bombardare le infrastrutture energetiche.

Non c’è ancora una data, però, per il prossimo round dei negoziati: il Pakistan sta provando ad accelerare affinché si svolga prima della fine della tregua, che dovrebbe scadere tra meno di una settimana. Il capo dell’esercito di Islamabad è andato a Teheran nel tentativo di rilanciare le trattative, ma restano distanze significative tra le parti soprattutto in merito al futuro del programma nucleare iraniano. Crescono invece le speranze per un’estensione del cessate il fuoco, tema oggetto di colloqui indiretti tra Washington e l'Iran in questi giorni.

La notizia più importante di giornata però riguarda il Libano: il presidente americano Donald Trump ha annunciato una tregua di dieci giorni a partire dalla tarda serata italiana. La fine dei combattimenti tra Israele ed Hezbollah era una una condizione posta dall’Iran per i negoziati con gli Stati Uniti. Nel suo post sul social Truth, il leader della Casa Bianca ha scritto che l’accordo è arrivato dopo conversazioni con il il premier israeliano Netanyahu e il presidente libanese Aoun, e ha rivendicato: “Sono stato onorato di aver posto fine a nove guerre in tutto il mondo, questa sarà la mia decima!”







