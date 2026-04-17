ESTERI Medio Oriente, Trump: "L'Italia non c'è stata per noi, noi non ci saremo per loro" Entrata in vigore la tregua di 10 giorni in Libano, centinaia di sfollati tornano verso il sud del Paese

Nella notte i fuochi d’artificio e la festa sulle strade di Beirut. Al mattino, le auto di centinaia di sfollati che si fanno strada tra le macerie per tornare alle proprie case nel sud del Paese. Queste le scene in Libano dopo l’entrata in vigore ieri sera, giovedì, del cessate il fuoco con Israele, che ha messo fine a sei settimane di scontri. Una tregua di dieci giorni, accolta con favore dalla comunità internazionale ma già fragile, con Hezbollah che avverte: “Se ci saranno violazioni da parte dello Stato ebraico i mujahidin terranno le mani sul grilletto, pronti a difendersi”.

Il presidente americano Trump ha ammonito le milizie sciite: “Speriamo che si comportino bene durante questo importante periodo di tempo”, ha scritto su Truth. Dove ha anche sferrato un nuovo attacco contro l’Italia: citando un articolo sulla decisione di Roma di negare l’uso di Sigonella agli aerei statunitensi diretti in Medio Oriente, ha detto “L’Italia non c’è stata per noi, noi non ci saremo per loro”.

Preoccupano intanto sempre di più gli effetti della crisi in Medio Oriente sull’economia mondiale. L’Agenzia Internazionale per l’Energia ha lanciato un nuovo allarme: diversi Paesi europei potrebbero trovarsi ad affrontare carenze di carburante per aerei in sole sei settimane. E ha espresso la sua preoccupazione anche il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini: senza negoziato, ha detto, sicuramente l’Italia entrerà in recessione.

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