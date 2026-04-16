LA GUERRA Medio Oriente, ufficiali pakistani in Iran per rilanciare le trattative Su un altro fronte si va verso una chiamata tra il premier israeliano Netanyahu e il presidente libanese Aoun: il primo contatto diretto di questo tipo tra i due Paesi da oltre 30 anni

Medio Oriente, ufficiali pakistani in Iran per rilanciare le trattative.

Non è stata ancora decisa una data per il secondo round di negoziati in Pakistan tra Stati Uniti e Iran. Lo ha comunicato Islamabad, il cui capo dell’esercito oggi, 16 aprile, è in visita a Teheran nel tentativo di rilanciare le trattative prima della fine della tregua di due settimane. Restano distanze significative tra le due parti in guerra, spiegano gli ufficiali pachistani, ma crescono le speranze per l’estensione del cessate il fuoco.

Su un altro fronte, intanto, si dovrebbe tenere nelle prossime ore una chiamata tra il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il presidente libanese Joseph Aoun, con la partecipazione anche del segretario di Stato americano Marco Rubio. Sarebbe il primo contatto diretto in oltre trent’anni tra i massimi rappresentanti politici dei due Paesi. Beirut però precisa: nessun negoziato può iniziare senza un cessate il fuoco.

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