Medio Oriente, Vance verso il Pakistan per colloqui con Iran: "Mi aspetto esito positivo"

Si aspetta un esito positivo, il vicepresidente americano JD Vance, dai colloqui di pace con l’Iran che stanno per prendere il via in Pakistan. Il numero due di Trump ha però anche avvertito Teheran. “Se vogliono prenderci in giro sappiano che noi non ci staremo”, ha detto, prima di salire sull’aereo che lo porta a Islamabad, dove guiderà il team negoziale statunitense. Ad attenderlo, una città blindata con diecimila agenti di polizia in azione. E dall’altra parte del tavolo la delegazione iraniana con a capo il ministro degli Esteri Abbas Araghchi e il presidente del parlamento Mohammad Ghalibaf. Quest’ultimo ha subito messo in guardia la controparte: “Il vertice non inizierà se non ci saranno una tregua in Libano e il rilascio degli asset iraniani congelati”.

Col fiato in sospeso per l’esito dei negoziati c’è la comunità internazionale, che spera in una soluzione che consenta la riapertura dello Stretto di Hormuz. L’organismo di rappresentanza degli aeroporti europei ha dichiarato che gli scali rischiano una carenza sistemica di carburante se il corridoio petrolifero non tornerà alla normalità entro tre settimane. E il presidente dell’Agenzia Internazionale per l’Energia agita lo spettro di una crisi alimentare globale.

Intanto, anche dopo l’annuncio del premier israeliano Netanyahu di voler avviare negoziati con il Libano, Beirut denuncia l’uccisione in raid israeliani di almeno otto membri delle forze di sicurezza. Il capo di Stato maggiore dell’IDF, durante un sopralluogo nel sud del Paese, ha detto: “Non siamo in un cessate il fuoco con Hezbollah, ma in stato di guerra”.







