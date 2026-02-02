TENSIONI INTERNAZIONALI Medvedev, i rischi di una guerra mondiale sono molto elevati Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo in una intervista alla Tass ha dichiarato che “né la Russia né la Cina rappresentano una minaccia per la Groenlandia”

Medvedev, i rischi di una guerra mondiale sono molto elevati.

La situazione globale rischia di sfuggire al controllo e i pericoli di una guerra mondiale restano “molto elevati”. Lo ha affermato il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev in un’intervista all’Tass, sottolineando che, nonostante la ripresa dei contatti con gli Stati Uniti, il quadro internazionale resta “molto pericoloso”. Secondo Medvedev, “né la Russia né la Cina rappresentano una minaccia per la Groenlandia”, mentre la disintegrazione della NATO e un ritorno dell’Unione Europea all’acquisto di gas russo sarebbero, a suo dire, “utili all’intero pianeta”.

L’ex presidente ha inoltre condannato quello che ha definito il “rapimento” del presidente venezuelano Maduro da parte di Washington, parlando di “disastro per il diritto internazionale”. Da Kiev, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accusato Mosca di essere responsabile dell’escalation dopo un attacco con drone contro un autobus di minatori nella regione di Dnipro. Zelensky ha annunciato un accordo per un incontro trilaterale negli Emirati Arabi Uniti, con colloqui previsti il 4 e 5 febbraio ad Abu Dhabi, auspicando un ruolo attivo degli Stati Uniti nelle misure di de-escalation.

