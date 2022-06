GUERRA IN UCRAINA Medvedev: "Un'invasione della Crimea dalla Nato porterebbe alla Terza Guerra Mondiale"

È di 18 morti e 59 feriti il bilancio del bombardamento russo su un centro commerciale dell'Ucraina centrale. L'attacco missilistico russo è stato definito dai leader del G7 "un crimine di guerra" in un incontro in Germania dove hanno cercato di rafforzare le sanzioni contro Mosca. L'Ucraina ha accusato la Russia di prendere di mira deliberatamente i civili, con il presidente Volodymyr Zelensky che lo ha definito nel suo messaggio serale su Telegram "uno degli atti terroristici più spudorati nella storia europea".

"Qualsiasi tentativo di invadere la Crimea equivarrebbe a una dichiarazione di guerra contro la Russia. Se uno Stato membro della Nato facesse una tale mossa, porterebbe a un conflitto contro l'intera Alleanza dell'Atlantico del Nord: alla Terza guerra mondiale, a un disastro totale": così il vicecapo del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev, intervistato dai media di Mosca. "La possibile adesione dell'Ucraina alla Nato rappresenta un pericolo maggiore per la Russia rispetto a quella di Svezia e Finlandia", ha detto ancora l'ex presidente ed ex premier russo. Kiev sarebbe "molto più pericolosa per il nostro Paese in quanto membro" dell'Alleanza dell'Atlantico del Nord, ha sottolineato Medvedev.

