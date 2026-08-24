Meeting, Libano: una mostra e un panel per approfondire il mosaico di culture, ora spezzato dalla guerra

Un mosaico di popoli, culture, religioni. È la storia del Libano, ma anche la sfida che ancora oggi questo Paese porta sulle spalle. La mostra del Meeting “La bellezza, le ferite, la speranza” racconta la ricchezza immateriale di questa convivenza, le cadute e soprattutto i tentativi di ricominciare. Perché la storia libanese dimostra che identità diverse possono abitare lo stesso spazio, senza che lo scontro sia l’unico destino possibile. Una storia che oggi rischia di spezzarsi sotto il peso di una crisi economica e sociale senza fine e di una guerra che torna a colpire la popolazione, costringendo migliaia di persone a lasciare le proprie case. Papa Leone, ieri al Meeting, ha portato confortato in Libano con una visita nel 2025 e ha incontrato tre volte il presidente Aoun: “Siete un Paese variegato, una comunità di comunità – si legge in una sua citazione nella mostra -, ma unita da una lingua comune: quella della speranza, che vi ha sempre permesso di ricominciare.”

"Da secoli remoti, addirittura prima del mille - spiega Danilo Zardin, uno dei quattro curatori della mostra -, si è creato un crogiuolo tra tante realtà diverse, in cui si è inserito poi una forte presenza cristiana, i musulmani nei loro vari orientamenti, i drusi, che hanno dato vita a una convivialità. Negli ultimi decenni è stata sottoposta la pressione di fortissimi condizionamenti esterni, legati soprattutto alla questione palestinese. Una crisi che però, e questa è la conclusione della mostra, non ha ucciso del tutto la possibilità di una ripresa, di un recupero. È un esempio storico, forse unico. Questo 'amor che move il sole e l'altre stelle', il titolo del meeting, può diventare anche esperienza concreta dentro la realtà del nostro tempo".

È la realtà attuale quella raccontato nel panel “Come sta il Libano oggi?” con i rappresentanti della Chiesa maronita e gli operatori di AVSI, no profit che si occupa di sviluppo e aiuto umanitario. Immagini, racconti e testimonianze dipingono un Paese ferito, dove l’emergenza umanitaria si somma alla paura e all’incertezza. Ma proprio qui, tra le macerie di una crisi che sembra non avere fine, resistono esperienze di solidarietà e riconciliazione. È questa la scommessa del Libano raccontato al Meeting: che la sua storia di convivenza possa tornare a essere, anche nel tempo della guerra, una strada per ricominciare.

"Far ritorno alla propria casa - racconta Francesca Lazzari, rappresentante AVSI in Libano -, trovarla distrutta e quindi trovare un altro posto dove ripartire, o far ritorno alla propria casa, la notte bombardano, scappare di nuovo: è di instabilità la storia che ci raccontano. In molti casi purtroppo sentono di aver perso la dignità, quindi la prima cosa che è importante fare è stabilire fiducia, fare capire che rispettiamo le loro condizioni e cercare di aiutarle a ricostruirsi una propria dignità, nonostante la situazione in cui vivono".

Nel video le interviste a Danilo Zardin (curatore mostra “La bellezza, le ferite, la speranza”) e Francesca Lazzari (rappresentante AVSI in Libano)







