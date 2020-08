Melania Trump: "Donald vuole solo il bene dell'America"

Melania Trump interviene alla convention repubblicana portando sul palco stile e pacatezza: "Non attacco i rivali perché significherebbe dividere il Paese". Nelle ore in cui in Wisconsin si assiste ancora una volta alle proteste antirazziste, quelle contro una polizia sempre piu' violenta, la First Lady dice basta agli scontri, ai disordini e ai vandalismi in nome della giustizia: "Invece di buttare giu' le cose riflettiamo sugli errori del passato", afferma riferendosi alla ormai nota guerra contro le statue simbolo di un passato colonialista e schiavista. Alla fine l'ovazione dei presenti e il presidente che, visibilmente commosso, si alza e va a baciare la first lady. Le critiche all'avversario Biden erano però giunte in precedenza da amici e parenti: Eric Trump, Tiffany, l'ex procuratrice della Florida.

Da Gerusalemme anche l'atteso intervento di Mike Pompeo: "Donald Trump ha reso l'America e il mondo più sicuri", ha detto dal tetto dell'ambasciata Usa. Alla serata avrebbe dovuto partecipare anche una esponente del QAnon, la rete di estrema destra vicina al presidente, ma l' intervento è stato cancellato dopo la condivisione di alcuni tweet di un complottista antisemita.