Meloni a Kiev, a colloquio con Zelensky: "L'Italia non tentenna. Sostegno all'Ucraina finché serve"

Segnali importanti per Kiev: l'Occidente è presente e la sostiene. Dopo la prima volta di Biden nella capitale, anche quella della premier Meloni, arrivata in treno questa mattina. “Onorata, doveroso essere qui”, il suo commento appena scesa. Visita Bucha e Irpin, luoghi di resistenza dopo la carneficina di civili, e si commuove: “È diverso parlare di numeri o vedere la vita della gente distrutta – dice – senza che ci sia una ragione, vale la pena di vederlo”.

Nel pomeriggio un faccia a faccia con Zelensky. “L'Italia non tentennerà - assicura la Meloni – e darà all'Ucraina ogni genere di supporto militare finché non si arriverà a un negoziato”. Il presidente ucraino da parte sua lancia una frecciata a Berlusconi: “Immagino che la sua casa non sia mai stata bombardata, altrimenti avrebbe un approccio diverso”. Poi l'affondo a Putin che sospende il trattato Start sulla riduzione delle armi nucleari: “L'unica differenza con i terroristi - dice – è che questi hanno il volto scoperto”.

A Kherson intanto, nel Sud del Paese, continuano a cadere bombe: almeno 12 i morti dell'ultimo attacco russo. Oggi è anche il giorno del discorso di Putin sullo Stato della Nazione: “La Russia continuerà sistematicamente l'offensiva in Ucraina – afferma il presidente –. L'Occidente ha fornito gli strumenti per una grande guerra, ma è impossibile sconfiggerci sul campo di battaglia. Ci ha ingannato – continua – giocando carte false, quando noi volevamo una soluzione pacifica”. E poi il riferimento alle armi nucleari: "Non le useremo mai per primi – conclude Putin –, ma se lo faranno gli Usa dobbiamo essere pronti”. La Casa Bianca bolla il discorso come “assurdo”, la Meloni come “propaganda che già conosciamo”. E da Varsavia, Biden ammonisce: “Nella guerra in Ucraina ci sono in gioco l'ordine internazionale, assieme ai valori fondamentali di indipendenza, democrazia e libertà”.