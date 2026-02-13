TENSIONI INTERNAZIONALI Merz: l'ordine del dopoguerra “non esiste più”. Ripristiniamo la “fiducia transatlantica” Il Cancelliere tedesco ha aperto i lavori della conferenza di Monaco sulla sicurezza. Fissato per la prossima settimana, intanto, il nuovo round negoziale trilaterale sul conflitto in Ucraina

La notizia del giorno teoricamente sarebbe l'annuncio – da parte del Cremlino – di un nuovo round di colloqui, martedì e mercoledì prossimi, a Ginevra; dopo i tentativi fino ad ora infruttuosi, ad Abu Dhabi, di trovare la quadra per una cessazione delle ostilità in Ucraina. Dove ogni giorno si assiste piuttosto al ripetersi di un copione già visto. Nuovi attacchi russi, nella notte, contro infrastrutture energetiche; mentre al fronte si susseguono scontri feroci per il controllo di minime porzioni di territorio. Dubbi, insomma, sulla potenziale efficacia del negoziato; che manterrà il formato trilaterale – ha sottolineato il portavoce di Putin -; “non ci saranno europei”.

Proprio dei rapporti tra i Paesi del Vecchio Continente e l'Egemone d'oltreoceano si sta discutendo alla conferenza di Monaco sulla sicurezza: una sorta di seduta di analisi a favore di telecamere. Merz ha parlato non a caso di un “divario” fra le due sponde dell'Atlantico; sottolineando di non condividere la “lotta culturale” del movimento MAGA. E poi riferimenti a colloqui con Macron sulla deterrenza nucleare europea; che parevano preludere alla rivendicazione di una qualche autonomia strategica continentale. Senonché il cancelliere tedesco ha poi insistito sulla necessità di ripristinare la fiducia con Washington. Un segno dei tempi anche il botta e risposta fra Kaja Kallas e l'ambasciatore americano all'ONU, Waltz; che ha sollecitato gli europei ad “essere più autosufficienti nella propria difesa”.

Da registrare, mentre proseguivano gli interventi, l'endorsement pre-elettorale via social, a Orban, da parte di Trump: è “forte e produce risultati”, ha detto. Una sorta di ceffone all'establishment di Bruxelles; cartina tornasole dell'attuale stato delle relazioni. Autentico tema chiave, a Monaco; al netto dei riferimenti quasi di prammatica al dossier russo-ucraino. Teme forse un progressivo disimpegno degli alleati, allora, Zelensky; che ha sollecitato una “maggiore efficacia nella sicurezza europea”, ricordando il progetto per la produzione congiunta di droni fra il proprio Paese e la Germania. Da qui la visita, a margine della conferenza, ad una azienda produttrice. Non banale anche l'apparente riavvicinamento fra Ucraina e Cina. Il cui Ministro agli Esteri avrebbe parlato della disponibilità a fornire “nuovi aiuti umanitari” al Paese aggredito.

