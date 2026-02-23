Messico, ucciso 'El Mencho': il Paese sprofonda nel caos

Il Messico precipita in una nuova spirale di violenza dopo l’uccisione di Nemesio Oseguera Cervantes, detto “El Mencho”, leader del Cartello Jalisco Nueva Generación (Cjng), una delle organizzazioni criminali più temute e sanguinarie del Paese. Il bilancio provvisorio delle violenze è di almeno 26 morti, tra cui una donna incinta e 17 agenti delle forze dell’ordine, mentre le autorità tentano di riprendere il controllo di vaste aree del territorio.

L’operazione a Tapalpa e la morte del boss

Secondo quanto inizialmente riferito dal quotidiano Milenio citando fonti governative di alto livello, “El Mencho” sarebbe stato intercettato e ucciso nei pressi di Tapalpa, nello Stato di Jalisco, durante un’operazione dell’esercito. La conferma ufficiale è arrivata dal ministero della Difesa messicano: nel corso di una vasta operazione militare, l’esercito ha respinto l’aggressione di membri del Cjng, uccidendo quattro affiliati sul posto e ferendone gravemente altri tre, poi deceduti durante il trasporto aereo verso Città del Messico. Tra questi ultimi figurava anche Oseguera Cervantes. L’operazione, precisa il comunicato, è stata condotta nell’ambito del coordinamento e della cooperazione bilaterale con gli Stati Uniti, che hanno fornito informazioni di intelligence determinanti per il blitz, come riportato anche dai media americani. “El Mencho” era tra i principali obiettivi di sicurezza sia del governo della presidente Claudia Sheinbaum sia dell’amministrazione statunitense guidata da Donald Trump, che aveva offerto una ricompensa fino a 15 milioni di dollari per informazioni utili alla sua cattura. Per impatto e significato, la sua morte viene paragonata agli arresti di Ismael “El Mayo” Zambada nel 2014 e di Joaquín “El Chapo” Guzmán, storici leader del cartello di Sinaloa.

Codice rosso e blocchi in diversi Stati

Subito dopo la notizia dell’uccisione, il governatore di Jalisco, Pablo Lemus, ha dichiarato il “codice rosso” su tutto il territorio statale, invitando la popolazione a rimanere in casa a causa degli scontri provocati dagli uomini del cartello. Allerte di sicurezza sono state emesse anche negli Stati di Guanajuato e Baja California. Il governo degli Stati Uniti ha raccomandato ai propri cittadini presenti negli Stati di Jalisco, Tamaulipas, Michoacán e Nuevo León di non uscire di casa per via delle operazioni di sicurezza, dei blocchi stradali e delle attività criminali in corso. Le violenze si sono rapidamente estese: blocchi stradali e incendi hanno paralizzato ampie zone del Paese. Oltre al Jalisco – epicentro degli scontri – disordini sono stati segnalati in Guanajuato, Michoacán, Nayarit, Aguascalientes e perfino a Tamaulipas, a circa 800 chilometri di distanza. Nel solo Jalisco sono stati registrati 21 blocchi stradali; almeno cinque sono stati rimossi, ma il traffico procede ancora a rilento. Le autorità hanno dispiegato forze statali e federali nel tentativo di ripristinare l’ordine, mentre i trasporti pubblici in alcune aree sono stati sospesi per ore.

Il bilancio: 26 morti e decine di arresti

Secondo l’ultimo aggiornamento ufficiale, sono almeno 26 i morti confermati. Tra le vittime civili figura una donna al terzo mese di gravidanza. Diciassette sono gli appartenenti alle forze dell’ordine caduti: quindici membri della Guardia Nazionale, un agente della Procura e una guardia carceraria. Sul fronte criminale si registrano otto decessi. Le forze dell’ordine hanno inoltre arrestato 27 persone: undici per gli episodi di violenza e quattordici per saccheggi ai danni di attività commerciali e istituti di credito.

Farnesina e voli sospesi

Anche l’Ambasciata d’Italia a Città del Messico, tramite il sito “Viaggiare Sicuri”, ha invitato i connazionali ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni delle autorità locali ed evitare spostamenti non essenziali, restando reperibile per gravi emergenze. Molte compagnie aeree hanno sospeso i voli verso il Messico, mentre cresce la preoccupazione internazionale per l’escalation di violenza.

Calcio fermo: partite sospese

Le tensioni hanno avuto ripercussioni anche sul mondo dello sport. La Federcalcio messicana ha annunciato la sospensione della partita di prima divisione tra Querétaro e Juárez, in programma a Querétaro. Sospese anche diverse gare della Liga Premier (seconda divisione), della Expansion League MX e della lega femminile, incluso il “classico” tra Guadalajara e América previsto allo stadio Akron di Zapopan. Mentre le autorità cercano di contenere la reazione dei cartelli, il Paese resta in stato di massima allerta.













