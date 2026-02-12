NORD AMERICA Messico-Usa, via libera ai Navy Seals oltre confine e maxi sequestro di cocaina nel Pacifico Sicurezza, lotta ai cartelli e delicati equilibri diplomatici: il rapporto tra i due paesi americani vive una nuova fase di collaborazione operativa

Messico-Usa, via libera ai Navy Seals oltre confine e maxi sequestro di cocaina nel Pacifico.

Sicurezza, lotta ai cartelli e delicati equilibri diplomatici: il rapporto tra Messico e Stati Uniti vive una nuova fase di collaborazione operativa. Mentre il Senato di Città del Messico autorizza l’ingresso di un contingente dei Navy Seals per esercitazioni congiunte, le forze navali dei due Paesi sequestrano diverse tonnellate di cocaina nel Pacifico in un’operazione coordinata che rilancia – ma allo stesso tempo mette alla prova – la collaborazione bilaterale in materia di sicurezza.

Il Senato messicano ha dato il via libera alla presidente Claudia Sheinbaum per consentire l’ingresso nel Paese di una delegazione delle forze armate statunitensi. L’autorizzazione permetterà l’arrivo di membri del Team 2 dei Navy Seals, unità d’élite della marina americana, che atterreranno il 15 febbraio all’aeroporto di Campeche, nel sud-est del Paese, con armamenti ed equipaggiamento tattico. La missione prevede esercitazioni e attività di addestramento avanzato con le forze speciali della Marina messicana (Semar), nell’ambito degli accordi di cooperazione militare tra i due Stati. L’obiettivo dichiarato è rafforzare le capacità operative contro minacce comuni, in particolare il narcotraffico e la criminalità organizzata, nonostante le ricorrenti polemiche politiche interne riguardanti la sovranità nazionale e la presenza di soldati stranieri armati sul territorio.



Parallelamente, la Marina messicana e la Guardia costiera statunitense hanno condotto un’operazione antidroga congiunta nell’Oceano Pacifico. L'operazione è stata condotta nell'ambito della cooperazione bilaterale e al di fuori della zona economica esclusiva e delle acque territoriali messicane, ha dichiarato la Marina di Cancún. "Sono stati sequestrati circa 188 pacchi, equivalenti a diverse tonnellate di sospetta cocaina", ha indicato la stessa fonte specificando che sono stati scoperti a bordo di un'imbarcazione in navigazione a ovest dell'isola di Clarion, a circa 1.100 chilometri dal porto di Manzanillo, nello Stato occidentale di Colima. La Marina ha anche riferito dell'arresto di diverse persone, senza specificarne il numero.

L'ok del Senato messicano e l'operazione antidroga congiunta avviene dopo mesi di tensioni tra i due Paesi, a seguito delle minacce del presidente statunitense Donald Trump di attaccare i cartelli della droga via terra e dopo i bombardamenti militari statunitensi su navi accusate di trasportare droga nei Caraibi e nel Pacifico.

La presidente messicana Claudia Sheinbaum aveva precedentemente dichiarato che non avrebbe permesso al personale militare statunitense di condurre operazioni in Messico, sebbene Trump avesse insistito sull'intervento delle forze di sicurezza USA sul suolo messicano. Il leader repubblicano ha brandito la minaccia di imporre dazi a Città del Messico come mezzo per far pressione affinché aumentasse gli arresti e i sequestri di droga. Ieri mattina Washington ha annunciato di aver neutralizzato droni appartenenti ai cartelli messicani al confine, un incidente che ha costretto alla chiusura dell'aeroporto statunitense di El Paso per diverse ore. Sheinbaum da parte sua ha affermato che il suo governo non ha ricevuto segnalazioni di droni appartenenti a gruppi criminali al confine con gli Stati Uniti.

