Nasce Threads, la nuova piattaforma di microblogging di Meta che punta a competere con Twitter. "Facciamolo. Benvenuto in Threads", ha scritto l'amministratore delegato di Meta e fondatore di Facebook Mark Zuckerberg nel suo primo post sulla neonata piattaforma. La nuova piattaforma, che si presenta come la versione testuale di Instagram, non è ancora stata implementata in Europa. A quattro ore dal lancio ufficiale ha registrato cinque milioni di abbonati.