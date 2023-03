Metsola a Leopoli da Zelensky: negoziato adesione all'Ue entro l'anno

Per la seconda volta in pochi mesi Roberta Metsola si è recata in Ucraina per incontrare il Presidente Zelensky che l'ha ricevuta a Leopoli. È l'ennesimo segnale dell'avvicinamento tra Kiev e l'Unione Europea. "Spero che i negoziati di adesione – ha dichiarato la Presidente dell'Eurocamera - possano iniziare già quest'anno” aggiungendo che "Il ritmo con cui il parlamento e il governo ucraino stanno facendo progressi sulla richiesta di adesione all'Ue è impressionante". L'Ucraina ha già un accordo di associazione con l'Ue dal 2017 e dal giugno di quest'anno è formalmente un paese candidato a diventare membro dell'Unione. Metsola ha detto a Zelensky che il Parlamento Europeo chiede di aumentare le sanzioni alla Russia e lei stessa continuerà a sollecitare gli Stati membri per fornire tutte le attrezzature militari, le munizioni e i sistemi di difesa necessari all'Ucraina per vincere, prendendo seriamente in considerazione anche l'invio di jet da combattimento. Il vicesindaco di Bakhmut Oleksandr Marchenko, ha dichiarato alla Bbc che ci sono combattimenti nelle strade ma i russi non hanno ancora preso il controllo della città", precisando che ci sono ancora 4.000, 4.500 civili che vivono nei rifugi senza acqua gas ed elettricità.