TECNOLOGIA Microsoft punta a TikTok: conferme da Trump, mentre DeepSeek agita Wall Street La tecnologia cinese domina: Microsoft in trattative per TikTok, DeepSeek è l'app più scaricata negli USA

Microsoft punta a TikTok: conferme da Trump, mentre DeepSeek agita Wall Street.

Microsoft è ufficialmente in trattative per l'acquisto di TikTok. La conferma arriva direttamente da Donald Trump, che ha dichiarato ai giornalisti in viaggio con lui, secondo quanto riportato dall'agenzia Bloomberg, che il colosso di Redmond è tra i principali pretendenti per rilevare il social cinese.

Nei giorni scorsi, Microsoft e Oracle erano state citate come le aziende più accreditate per l'acquisizione di TikTok.

A scuotere ulteriormente gli equilibri tecnologici è stata la notizia che DeepSeek, app di intelligenza artificiale sviluppata in Cina, è diventata l'applicazione più scaricata negli Stati Uniti. Questo risultato ha avuto un impatto significativo su Wall Street: il Nasdaq ha registrato un crollo del 3,07%, bruciando 108 miliardi di dollari in poche ore per i giganti tecnologici statunitensi.

Trump ha commentato il successo dell'app cinese definendolo "un campanello d'allarme" e annunciando nuove misure per proteggere il mercato americano, tra cui dazi sui chip stranieri per i computer, oltre a farmaci, acciaio e alluminio. "Se il sorpasso dei cinesi è vero, ed è tutto da verificare, potrebbe rappresentare un’opportunità positiva per rivalutare le nostre strategie tecnologiche", ha dichiarato il presidente.

La sfida tecnologica tra Stati Uniti e Cina sembra quindi destinata a intensificarsi, con ricadute economiche e industriali globali.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: