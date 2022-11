USA Midterm: Paolo Rondelli, “esplosione del finanziamento privato”. Donazioni per 2 miliardi di dollari Domani le elezioni di metà mandato, monitorate da una missione dell'Assemblea Parlamentare dell'OSCE. In rappresentanza di San Marino il Consigliere Paolo Rondelli

Seguirà il voto nei seggi di alcune aree rurali della Virginia, alle propaggini dei Monti Appalachi, il Consigliere Paolo Rondelli. “Saremo lì per osservare soprattutto il corretto svolgimento e che non ci siano influenze particolari, o comunque possibili prove o deviazioni dal voto legittimo e democratico”. La campagna elettorale sta facendo una pausa, ricorda il rappresentante del Titano della missione di monitoraggio dell'Assemblea Parlamentare dell'OSCE; che si sofferma poi sulla questione – molto importante - del finanziamento dei privati. Quest'anno si è passati a 2 miliardi di dollari di donazioni, rispetto agli 1,6 delle midterm precedenti. “Nel 2002 – aggiunge - eravamo a 0,2 miliardi di dollari”; una vera e propria “esplosione del finanziamento privato”. Il “top donor”, ricorda, è George Soros. Complessivamente i miliardari americani hanno immesso nel sistema a loro nome 881 milioni di dollari. “Gli analisti – sottolinea Rondelli - sono molto preoccupati da questo aumento dei finanziamenti da parte di singole persone”. “E soprattutto invitano a diffidare da situazioni di possibili influenze sui piccoli donatori, o su quelli di cui non si conosce la provenienza, da parte di superpotenze straniere”.

Nel video la sua intervista

