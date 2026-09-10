CAMPAGNA ELETTORALE Midterm Usa, Trump promette: "Se vinciamo, 5mila dollari a ogni americano" Il presidente Usa alza la posta e chiama a raccolta delegati ed elettori a Dallas, dopo i sondaggi per lui sfavorevoli

“Se i repubblicani vinceranno la Camera e il Senato, distribuirò un dividendo di 5mila dollari a tutti gli adulti”. La promessa elettorale di Trump è un 'assegno' a tre zeri. Unica condizione: dovrà essere speso internamente. Le elezioni di Midterm di novembre si avvicinano, i sondaggi sono per lui sfavorevoli e il presidente Usa alza la posta alla Convention repubblicana di Dallas, in Texas.

“Fateci finire il lavoro – dice – e ogni americano avrà il suo dividendo”. Definisce la prima parte del suo mandato come “i due anni migliori nella storia della presidenza” Usa e prevede scenari apocalittici, se i democratici trionferanno. “Il nostro Paese attraverserebbe l'inferno”, dichiara, in un lungo comizio davanti a delegati e supporter.

Se vincono i dem, promette Trump, “perderete il controllo dei confini” e “il taglio delle tasse”, perderete “la sicurezza” e la “ricchezza”. “Fate finta che sulla scheda ci sia il mio nome”. Poi un passaggio sull'Iran: “Se non fossimo intervenuti, ora avrebbe l'arma nucleare”. Infine il congedo, come da tradizione, sulle note di YMCA.

Nel servizio un estratto del discorso di Trump e le voci dei delegati repubblicani

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