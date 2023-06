CONSIGLIO EUROPEO A FINE MESE Migranti: Italia, Austria e Bulgaria chiedono nuovo approccio all'Ue Nuovi sbarchi, hotspot di Lampedusa sotto pressione. Nelle ultime ore un migliaio di nuovi arrivi

In vista del Consiglio Europeo del 29 e 30 giugno, con il dossier immigrazione al centro dei lavori, la premier italiana Giorgia Meloni in Austria, all'Europa Forum, ha detto che serve un passo ulteriore in Ue e il coraggio di un approccio completamente nuovo. Linea condivisa col cancelliere austriaco Nehammer e col presidente bulgaro Radev. Non si arrestano intanto gli sbarchi e coi nuovi arrivati l'hotspot di Lampedusa è al collasso. 350-400 la capienza massima mentre questa mattina si contavano almeno 1.200 migranti di cui 778 arrivati nella giornata di ieri. Oggi altri 109. 838 sono stati trasferiti, ma gli sbarchi si susseguono. Alarm Phone ha avvertito su twitter che un barcone con 50 migranti partito dalla Libia è alla deriva nel Mediterraneo centrale in acque internazionali. Altri 13, tra cui due minorenni, a bordo di un gommone da tre giorni, sono invece stati soccorsi dalla Geo Barents di Medici Senza Frontiere e verranno fatti sbarcare a La Spezia. 172, di cui 55 minori, soccorsi dalla Nave della Ong Salvamento Maritimo Humanitario, arriveranno domani a Salerno.

