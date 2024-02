AMBIENTE Milano è la terza città più inquinata al mondo Sala contesta i dati della società che ha svolto la ricerca

Milano è la terza città più inquinata al mondo.

Scattano da oggi le misure antismog a Milano e in altri otto capoluoghi della Lombardia. Ma sui dati della qualità dell'aria si scatena la battaglia. Secondo la classifica della società svizzera IqAir la metropoli milanese risulta in questi giorni la terza città più inquinata del mondo, subito dopo le città cinesi e quelle indiane. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, contesta i dati. A rilevare però il superamento dei limiti previsti per l'inquinamento è anche l'Arpa. E anche in Emilia-Romagna prosegue l'emergenza smog. Bollino rosso fino a mercoledì, stop ai veicoli diesel Euro 5.

